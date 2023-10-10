Музикант, продюсер і співак Потап знов опинився у центрі уваги, але, схоже, швидко про це пошкодував.

Скандал навколо Потапа отримав несподіване продовження. Після пісень і танців у душі і дивної поведінки, Потап вирішив записати відеозвернення з вибаченнями. А також відповісти всім на питання, чи все з ним гаразд.

«Багато наробив я галасу, багато питань отримав. Від друзів та знайомих, все в порядку чи ні. Все в порядку, все нормально», - запевнив Потап.

Потап зізнався, що своїми скандальними відео він хотів привернути увагу українців – до своєї творчості і персони.

«Але розумію по вашій реакції, що зараз це не на часі. Тому хочу вибачитись перед тими всіма, кого я засмутив чи образив і закінчити на цьому. Дякую всім за увагу. Без образ», - зазначив Потап у своєму відеозверненні.

Коментуючи новий скандал навколо Потапа і його вибачення, підписники і шанувальники музиканта зазначили, що йому, мовляв, нема за що вибачатись і він має право на самовираження.

«Що не на часі? Жити не на часі? Кожен проживає цей період по свому. То що, не співати? Не пити каву? Трохи, якщо чесно, дістали ті критики»,

«Ми всі в першу чергу люди,,і кожен може помилитися. Потрібно йти далі,війна багатьох людей змінила. Нехай кожен почне з себе»,

«Та з ким не буває. Просто ви людина публічна, от і вся увага до вас»,

«Потап, ви гарна та творча людина! Продовжуйте творити. Не зважайте на критику лише, є люди, які вас цінять та поважають», - коментують українці відеозвернення Потапа.

Додамо, раніше на дивні вчинки Потапа звернув увагу відомий музичний продюсер Михайло Ясинський. Зокрема, на ролики TikTok, де Потап читає реп про все, за що його цькують українці протягом останніх півтора року.

Михайло Ясинський вважає, що розглядати ролики Потапа слід в контексті психології артиста, ніж творчості.

"Суцільна рефлексія. Рефлексія на відповідні моменти, які повʼязані з тим, як його сприймає аудиторія, як вона сприймає його якісь дії, вчинки, слова, образи тощо. На мій погляд, це зовсім не про творчість, не про шоубізнес, не про майбутнє, це про те, що відбувається з ним тут і зараз", - зазначав Ясинський.

Продюсер також висловив впечненість, що артисту не треба реагувати на хейт такою рефлексією.

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