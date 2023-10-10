Музыкант, продюсер и певец Потап снова оказался в центре внимания, но, похоже, быстро об этом пожалел.

Скандал вокруг Потапа получил неожиданное продолжение. После песен и танцев в душе и странном поведении, Потап решил записать видеообращение с извинениями. А также ответить всем на вопрос, все ли с ним хорошо.

«Много наделал я шума, много вопросов получил. От друзей и знакомых, все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально», – заверил Потап.

Потап признался, что своими скандальными видео он хотел привлечь внимание украинцев – к своему творчеству и персоне.

«Но понимаю по вашей реакции, что сейчас это не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кого я огорчил или обидел и закончить на этом. Благодарю всех за внимание. Без обид», - отметил Потап в своем видеообращении.

Комментируя новый скандал вокруг Потапа и его извинения, подписчики и поклонники музыканта отметили, что ему, мол, не за что извиняться и он имеет право на самовыражение.

«Что не ко времени? Жить не ко времени? Каждый проживает в этот период по своему. Так что, не петь? Не пить кофе? Немного, если честно, достали эти критики»,

«Мы все в первую очередь люди, и каждый может ошибиться. Нужно идти дальше, война многих людей изменила. Пусть каждый начнет с себя»,

«Да с кем не бывает. Просто вы человек публичный, вот и все внимание к вам»,

«Потап, вы хороший и творческий человек! Продолжайте творить. Не обращайте внимания на критику, есть люди, которые вас ценят и уважают» , - комментируют украинцы видеообращение Потапа.

Ранее на странные поступки Потапа обратил внимание известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский. В том числе на ролики TikTok, где Потап читает рэп обо всем, за что его травят украинцы последние полтора года.

Михаил Ясинский считает, что рассматривать ролики Потапа следует в контексте психологии артиста, чем в творчестве.

"Сплошная рефлексия. Рефлексия на соответствующие моменты, связанные с тем, как его воспринимает аудитория, как она воспринимает его какие-то действия, поступки, слова, образы и т.д. На мой взгляд, это совсем не о творчестве, не о шоу-бизнесе, не о будущем, это о том, что происходит с ним здесь и сейчас", - отмечал Ясинский.

Продюсер также выразил уверенность, что артисту не нужно реагировать на хейт такой рефлексией.

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Ранее Потап сообщил о трагедии.

Также сообщалось, что Потап попал в серьезный скандал из-за слов в адресу украинцев.