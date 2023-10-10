Скандал вокруг Потапа получил неожиданное продолжение. После песен и танцев в душе и странном поведении, Потап решил записать видеообращение с извинениями. А также ответить всем на вопрос, все ли с ним хорошо.
«Много наделал я шума, много вопросов получил. От друзей и знакомых, все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально», – заверил Потап.
Потап признался, что своими скандальными видео он хотел привлечь внимание украинцев – к своему творчеству и персоне.
«Но понимаю по вашей реакции, что сейчас это не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кого я огорчил или обидел и закончить на этом. Благодарю всех за внимание. Без обид», - отметил Потап в своем видеообращении.
Комментируя новый скандал вокруг Потапа и его извинения, подписчики и поклонники музыканта отметили, что ему, мол, не за что извиняться и он имеет право на самовыражение.
«Что не ко времени? Жить не ко времени? Каждый проживает в этот период по своему. Так что, не петь? Не пить кофе? Немного, если честно, достали эти критики»,
«Мы все в первую очередь люди, и каждый может ошибиться. Нужно идти дальше, война многих людей изменила. Пусть каждый начнет с себя»,
«Да с кем не бывает. Просто вы человек публичный, вот и все внимание к вам»,
«Потап, вы хороший и творческий человек! Продолжайте творить. Не обращайте внимания на критику, есть люди, которые вас ценят и уважают» , - комментируют украинцы видеообращение Потапа.
Ранее на странные поступки Потапа обратил внимание известный музыкальный продюсер Михаил Ясинский. В том числе на ролики TikTok, где Потап читает рэп обо всем, за что его травят украинцы последние полтора года.
Михаил Ясинский считает, что рассматривать ролики Потапа следует в контексте психологии артиста, чем в творчестве.
"Сплошная рефлексия. Рефлексия на соответствующие моменты, связанные с тем, как его воспринимает аудитория, как она воспринимает его какие-то действия, поступки, слова, образы и т.д. На мой взгляд, это совсем не о творчестве, не о шоу-бизнесе, не о будущем, это о том, что происходит с ним здесь и сейчас", - отмечал Ясинский.
Продюсер также выразил уверенность, что артисту не нужно реагировать на хейт такой рефлексией.
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