Украинский продюсер и рэпер Потап решил отреагировать на откровение Юрия Горбунова относительно произошедших с ним изменений.

Юрий Горбунов и Потап дружат уже много лет, напоминает Politeka.net.

Кроме того, что Потап и Настя Каменских живут в том же элитном поселке под Киевом, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая, звезд объединяет несколько больше. Потап является крестным отцом сына Горбунова и Осадчей Ивана.

Именно детей касается внезапное признание, которое Юрий Горбунов решил сделать на своей странице в Инстаграм.

Юрий Горбунов решил поведать, какие изменения с ним произошли.

«Проявление слабости, или наоборот, то, что делает нас настоящими мужчинами? Уже давно заметил, что фокус моего внимания с появлением детей начал смещаться. Мной всегда руководили амбиции, новые вызовы и цели, к которым я стремился и достигал…» , - признался Юрий Горбунов.

По словам Горбунова, он и сегодня продолжает быть собой, но внутри него кое-что изменилось.

«Где бы я ни был, на съемках нового проекта, или еду за рулем на благотворительный концерт, каждая свободная минута моего времени наполнена мыслью о детях…», - признался Юрий Горбунов.

Горбунов также отметил, что никогда не думал, что с появлением детей станет настолько от них зависимым.

На такие откровения Горбунова и снимок телеведущего с младшим сыном и отреагировал Потап.

«Поддерживаю!», – прокомментировал сообщение Потап.

Другие пользователи соцсетей тоже поддержали Юрия Горбунова:

«Это не слабость, это ответственность и за себя и за детей. Обнимайте их больше пока они вам это позволяют, потому что детки очень быстро взрослеют»,

«Это сила родительской любви, которая делает невероятное»,

«Не может быть слабостью то, что нам дает нам крылья, поэтому это наша сила и вдохновение»,

«Настоящее человеческое счастье от Бога – дети… они нас делают тихо счастливыми»,

«Это белокурый ангелочек, и он вдохновляет и исцеляет душу».

Напомним, что у Потапа от предыдущего брака с Ириной Горовой есть сын Андрей.

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