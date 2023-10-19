Оля Полякова, відома українська співачка, розповіла про незвичайні та лякаючі події, пов'язані з дзвінками від репера Тіматі, відомого своїми пропутинськими поглядами, та голови Чечні Рамзана Кадирова. За її словами, у цих дзвінках артистам погрожували та навіть натякали на можливі заходи проти них.

Полякова також висловила свою думку щодо негативної реакції деяких людей на продюсера Олексія Потапенка, який тривалий час перебував за кордоном. На її думку, Потап заслуговує на підтримку за його інформаційну активність у Instagram на початку конфлікту в Україні.

Оля Полякова підкреслила, що довга відсутність Потапа викликала невдоволення частиною суспільства, але вона зазначила, що його блог у соціальних мережах відігравав важливу інформаційну роль. Полякова також висловила підозру, що Потап міг бути заляканий якимось чином, що вплинуло на його активність та публічні позиції.

"Коли я особисто розмовляла з Потапом, я сказала йому, що він є важливою фігурою, сильним артистом. Однак багато людей не пробачають йому довгу відсутність на батьківщині під час війни. Незважаючи на це, від початку конфлікту Олексій вів найінформативніший блог" - розповіла Полякова, припустивши, що його могли просто залякати.

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