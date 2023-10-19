Оля Полякова, известная украинская певица, рассказала о необычных и пугающих событиях, связанных с звонками от репера Тимати, известного своими пропутинскими взглядами, и главы Чечни Рамзана Кадырова. По ее словам, в этих звонках артистам угрожали и даже намекали на возможные меры против них.

Полякова также высказала свое мнение о негативной реакции некоторых людей на продюсера Алексея Потапенко, который длительное время находился за границей. В ее мнении, Потап заслуживает поддержки за его информационную активность в Instagram в начале конфликта на Украине.

Оля Полякова подчеркнула, что долгое отсутствие Потапа вызвало недовольство у части общества, но она отметила, что его блог в социальных сетях играл важную информационную роль. Полякова также выразила подозрение, что Потап мог быть запуган каким-то образом, что повлияло на его активность и публичные позиции.

"Когда я лично разговаривала с Потапом, я сказала ему, что он является важной фигурой, сильным артистом. Однако многие люди не прощают ему долгое отсутствие на родине во время войны. Несмотря на это, с самого начала конфликта Алексей вел самый информативный блог" - рассказала Полякова, предположив, что его могли просто запугать.

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