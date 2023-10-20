Рэпер и радиоведущий ХАС рассказал, что его мнение относительно Потапа не изменилось, а после интервью, в котором он раскрыл свое отношение к этому артисту и продюсеру, ему позвонили все.

«У меня в интервью спросили и я просто сказал так, как я всегда думал… Мне звонили и спрашивали, все ли у меня окей. Мне в день рождения столько людей не позвонили. А я просто сказал, что думал. Я просто сказал, что вы все думали. Просто это никто не говорил, а меня никто не спрашивал. Она спросила – я сказал», - рассказал ХАС в интервью Славу Демину о своих скандальных высказываниях.

По словам ХАСа, с Потапом они после конфликта больше не общались. Однако Назар не скрывает, что, как рэпер Потап популярнее и круче его. По крайней мере, был.

«Потому что он гораздо круче, чем я. Он гораздо лучше чувствует рынок. Сейчас уже нет, но мы говорим о его расцвете и моем. Он гораздо лучше чувствовал рынок, он всегда знал, как говорить с людьми, которые могли бы потенциально быть его партнерами. У него более прекрасная чуйка, идеальное чувство менталитета, которое помогало писать все то, что он писал. Ну и хребта нет, это же прикольно» , - отметил ХАС.

Однако как к человеку ХАС относится к Потапу так же, как и на момент скандального интервью.

«Я говорю только о себе. А что изменилось? Для меня ничего. Я говорил о своей личной истории с ним и о том, как я считаю в моем мировоззрении, как бы должен себя вести артист после 2014 года», - подчеркнул ХАС.

Напомним, в одном из своих интервью рэпер ХАС рассказал, что несколько лет назад у него произошел конфликт с продюсером и музыкантом Потапом. По его словам, однажды исполнителя пригласили на радиоэфир Хит FM, где тот в процессе диалога назвал коллегу ХАС "м…ком" , чем сильно задел радиоведущего.

«У нас состоялся диалог вне эфира, на что он обиделся. Потому что я не сдерживал слова. А я редко сдерживаю слова, если затрагивают моих. Чтобы долго не мусолить эту тему... когда мне сказали: "Ну разве так полагается с гостем?", я сказал, что если бы ко мне домой такой гость пришел, то там словами не закончилось бы. Потому что ты не имеешь права в гостях вести себя так. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Кем бы ты ни был... » , - рассказал тогда ХАС.

ХАС также отмечал, что ни один человек не имеет права относиться к людям, как к хламу.

«Почему он может назвать человека м...ком, а я не имею права сказать так. Почему он не боится, а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которых нет у меня, которые могут позволить ему оскорбить человека?», – говорил тогда ХАС в адрес Потапа.

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