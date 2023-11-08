Настя Каменских оказалась в центре нового скандала, бушующего вокруг ее мужа Потапа

Настя Каменских на своей странице в Инстаграм объявила о своем новом релизе и разместила короткое черно-белое видео, пишет Politeka.net.

Дата релиза Настя Каменских не указала, но предложила подписчикам ее угадать.

Но люди решили уделить больше внимания не этому событию, а скандальным развлечениям ее мужа Потапа.

«Как там твоему с…у в дубаях с уз…и отдыхается?»,

«Как в Дубаях отдыхать?»,

«Псевдопатриоты, отдыхающие с руc…. Фу. Мерзость»,

«Наська, а где твой инвалид? Как там в дубаях?»,

«Как вы прокомментируете, что ваш муж Потап отдыхает в Дубае с россиянами?», - пишут в комментариях Насте Каменских.

Добавим, что муж Насти Каменских Потап сейчас действительно находится в Дубае. На днях в Сети появилось видео его развлечений, сделанное супругой солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко. Отметим, что артист из Одессы, но уже много лет живет в России, имеет российское гражданство и, конечно, молчит о войне.

На скандальных кадрах можно не только увидеть Потапа, но и услышать, как он на русском выкрикивает: «Глаз алмаз!».

Насте Каменских уже не в первый раз приходится находиться под шквалом критики из-за своего мужа Потапа.

Кроме того, именно ей летом прошлого года пришлось объяснять, почему она вернулась в Украину, а Потап все еще за границей.

Появились слухи, что Настя Каменских и Потап расстаются. Но Каменских уверяла, что они вместе и ни о каком разводе не может быть и речи.

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