Популярна українська співачка, дружина репера та продюсера Потапа Настя Каменських вирішила розповісти про своє реальне життя.

Популярна українська співачка Настя Каменських, яку часто критикують через різні висловлювання та навіть поведінки її чоловіка Потапа, вирішила розповісти трохи про особисті будні.

Каменських вирішила заявити, що більшість із нас відкладає на вихідні особливі справи, які можуть заповнити зсередини та зарядити. Нещодавно і нарешті з'явилася можливість зайнятися тим, що допомагає і душі, і тілу прийти в норму.

«Я знаю, що зараз знайти можливість для того, щоб приділити час своєму ментальному та фізичному здоров'ю — майже неможливо для більшості, багато речей здаються недоречними і не вчасно.

Але такі прості дії, як одягнути улюблену сукню, зустрітися з дорогими серцю людьми, почитати книгу, прогулятися містом, відвідати улюблене кафе чи просто прийняти теплу ванну — можуть подарувати саме ту хвилину спокою, якої так не вистачає», - поділилася особистим досвідом Каменських.

Зауваження Каменських оцінили у мережі по-різному:

«Контент не завжди актуальний; Дуже ніжне, світле та тепле відео; Ніколи не можна відкладати себе потім; потрібно любити себе! І своїм вогником добра запалювати інших; У стилі Макса Барських; Як по домашньому».

"Серед метушні повсякденного життя та швидкого темпу подій завжди важливо знайти час для роздумів. Саме вони дають мені можливість поринути у свої думки та почуття. І іноді найцінніше та найважливіше, що ми можемо подарувати собі – це миті спокою.

Ці миті дозволяють мені заспокоїти свій розум, віднайти внутрішню гармонію та відновити енергію” – раніше написала Каменських.

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