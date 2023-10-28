Популярная украинская певица Настя Каменских, которую часто критикуют из-за различных высказываний и даже поведения ее мужа Потапа, решила рассказать немного о личных буднях.

Каменских решила заявить, что большинство из нас откладывает на выходные особые дела, которые могут заполнить изнутри и зарядить. Недавно и нее наконец-то появилась возможность заняться тем, что помогает и душе, и телу прийти в норму.

«Я знаю, что сейчас найти возможность для того, чтобы уделить время своему ментальному и физическому здоровью — почти невозможно для большинства, многие вещи кажутся неуместными и не ко времени.

Но такие простые действия, как одеть любимое платье, встретиться с дорогими сердцу людьми, почитать книгу, прогуляться по городу, посетить любимое кафе или просто принять теплую ванну — могут подарить именно ту минуту покоя, которой так не хватает» - поделилась личным опытом Каменских.

Замечания Каменских оценили в сети по-разному:

«Контент не всегда актуален; Очень нежное, светлое и теплое видео; Никогда нельзя откладывать себя на потом; нужно любить себя! И своим огоньком добра зажигать других; В стиле Макса Барских; Как по домашнему».

"Среди суматохи повседневной жизни и быстрого темпа событий всегда важно найти время для размышлений. Именно они дают мне возможность погрузиться в свои мысли и чувства. И иногда самое ценное и самое важное, что мы можем подарить себе – это мгновения покоя.

Эти мгновения позволяют мне успокоить свой разум, обрести внутреннюю гармонию и восстановить энергию" - ранее написала Каменских.

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