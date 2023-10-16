Надя Дорофєєва зізналася, що була шокована тим, що сталося після її розлучення з Володимиром Дантесом.

Співачка і зіркова наставниця на «Голос країни» Надя Дорофєєва відповіла на питання щодо таємничого роману з олігархом.

Також Дорофєєва розповіла, що приголомшило її найбільше під час розлучення з Володимиром Дантесом.

«Дуже багато чого несуть неправди. Я була шокована тим, коли сталося розлучення. Боже! Що тільки не писали і не придумували. Дуже багато брехні. Про мене завжди казали: «Боже, Надя не скандальна взагалі така» і тут на тобі! Розлучилася. І дійсно дуже багато нісенітниць писали», - зазначила Надя Дорофєєва в інтерв’ю Люкс ФМ.

Дорофєєва також прокоментувала чутки про її роман з олігархом:

«Нещодавно я бачила програму, в якій розповідали, що в мене відносини з якимось олігархом. Який мені з тюрми… Я не розумію, як це люди створюють, просто цікаво, що люди вірять в це», - дивується Дорофєєва.

Тренерка «Голос країни» також додала, що зрозуміла, що з подібних чуток треба жартувати.

«Реагувати, викладати, що я сміюсь, бо це дійсно неправда. Це як чутки про вагітність. Я не знаю, звідки вони взагалі беруться», - запевняє Надя Дорофєєва.

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