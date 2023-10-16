Надя Дорофеева призналась, что была шокирована произошедшим после ее развода с Владимиром Дантесом.

Певица и звездная наставница на «Голос країни» Надя Дорофеева ответила на вопрос о таинственном романе с олигархом.

Также Дорофеева рассказала, что ошеломило ее больше всего во время развода с Владимиром Дантесом.

«Очень много несут лжи. Я была в шоке тем, что происходило после развода. Боже! Что только не писали и не придумывали. Очень много лжи. Обо мне всегда говорили: «Боже, Надя не скандальна вообще такая» и здесь на тебе! Развелась. И действительно очень много ерунды писали» , - отметила Надя Дорофеева в интервью Люкс ФМ.

Дорофеева также прокомментировала слухи о ее романе с олигархом:

«Недавно я видела программу, в которой рассказывали, что у меня отношения с неким олигархом. Который мне из тюрьмы… Я не понимаю, как это люди создают, просто интересно, что люди верят в это» , – удивляется Дорофеева.

Тренер «Голос країни» также добавила, что поняла, что над подобными слухами надо шутить.

«Реагировать, выкладывать, что я смеюсь, потому что это действительно неправда. Это как слухи о беременности. Я не знаю, откуда они вообще берутся», – уверяет Надя Дорофеева.

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