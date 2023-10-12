Причиною стала спроба Наді Дорофєєвої підтримати одну з вокалісток на «Голос країни», пише Politeka.net.

Дорофєєва спробувала пояснити, як це важко – стрибати, енергійно рухатись і співати одночасно.

«Вона проскакала. Ось так. Майже всю пісню! Це нереально складно. Ви не розумієте, що це таке», - емоційно заявила Дорофєєва на сцені «Голос країни».

Шанувальники Артема Пивоварова вирішили відреагувати на спіч Дорофєєвої і зробили коротке відео, в яке увійшли кадри з концертів співака. На них Артем Пивоваров стрибає, танцює і коїть просто неймовірні речі, продовжуючи при цьому співати.

«Ні, не розуміємо», - їдко прокоментували шанувальники Пивоварова слова Дорофєєвої на «Голос країни».

Коментуючи кадри, користувачі Інстаграм і шанувальники Артема Пивоварова зазначають, що їхній кумир справжнє джерело енергії.

«Так, особливо не розуміє Артем! Що вона несе (знаток дужє вєликий), сіділа і мовчала б вже»,

«Артем молодець!»,

«Він живий насправді енергетик, вогонь. Так тримати! Від нього вагон позитиву, так що критики, краще зарядіться від нього»,

«Артеме, ти найкращий».

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