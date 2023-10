На цей раз в епіцентрі обговорень і гніву глядачів «Голос країни» потрапили учасники команди Артема Пивоварова, пише Politeka.net.

А саме Олександра Вдовиченко, Михайло Панчишин і Катерина Дигало. А саме пісня, яку обрали для учасників «Голос країни» з команди Артема Пивоварова.

У вокальному батлі учасники «Голос країни» вийшли на сцену з піснею «I WANNA BE YOUR SLAVE» групи Måneskin.

На думку деяких глядачів «Голос країни», вибір пісні вкрай невдалий:

«Чим більше вникаю у творчість, тим більше зростає моя віра, що Бог і сатана існують, а не вигадані персонажі із розуміння про добро і зло.

Так що як в Бога так і в сатани є свої послідовники. Пісня гурту Maneskin "l wanna to be your slave" , це наглядний приклад, як над людьми познущався сатана, і від, як піклування, до якої ми звикли з дитинства, у душах герої кліпу взагалі нічого не залишилося... Р.s. я працюю із засудженими людьми, і цей гурт, моя повсякденна робота, і у мене виникає питання, для чого цю пісню надавати нашому військовому та двом прекрасним жінкам вокалістам...? Ми не за це боремося на передовій кожного дня»,

«Слів нема»,

«Вибачте, але ніяк»,

«Яка погана енергетика у цій пісні, жахливі слова. І ці символи сатани, які показував Михайло дуже засмутили»,

«Пісня – жах»,

«Вибачте, але вийшло лайно повне. Ніхто не розкрився як співак. Пивоваров хоче драйву від усих, бо сам скаче по сцені як цап? Не сподобалось зовсім», - пишуть деякі глядачі «Голос країни».

