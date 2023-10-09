На шоу «Голос країни» завершився етап вокальних батлів і вже відомо, хто з команди Дорофєєвої пройшов далі.

У новому випуску «Голос країни» за право потрапити до півфіналу змагалися учасники команд Наді Дорофєєвої та Артема Пивоварова.

Нагадаємо, що цього разу на «Голос країни» правила змінили – згідно з оновленими правилами батлів, вокалістів об'єднали у дуети та тріо. З 20 учасників «Голос країни» до півфіналу змогли потрапити лише 8 осіб – по 4 з кожної команди.

Так, у команді Наді Дорофєєвої на «Голос країни» залишились Єдгар Єнокян, Роман Панченко, Юрій Городецький, Майрамік Авоян.

Втім, як виявилося, такі результати не подобаються деяким глядачам. Зокрема, на їхню думку тепер у команді вартий уваги лише Юрій Городецький.

«Найслабша команда, один лише Юрій супер у цій команді та вартий перемоги»,

«Неправильний вибір!»,

«Дуже передбачувані рішення Наді, інтриги не було, це дуже несподобалося», - пишуть одні гладачі.

Інші ж у захваті від учасників «Голос країни», які залишилися в команді Дорофєєвої. І знов у фаворитах Юрій Городецький:

«Ось за ці щирі і "мокрі " очі Юрія я і голосуватиму в прямому ефірі»,

«Юра, це цей сильний його голос. Мій голос назавжди за вас»,

«Юрій переможець цього голосу!!! Голос України справжній»,

«Який же Юрій справжній! Круто, молодець!»,

«Мурахи»,

«Бажаю перемоги».

Нагадаємо, Юрій Городецький - 25-річний військовий, служить в 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу та захищає країну від російських окупантів.

Останні новини України:

Для "Голос країни" раптово знайшли нового тренера.

Скажені гроші витрачаються на "Голос країни" - названо суми.

"Голос країни" - як з роками змінювалася зовнішність Артема Пивоварова.