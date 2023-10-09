На шоу «Голос країни» завершился этап вокальных батлов и уже известно, кто из команды Дорофеевой прошел дальше.

В новом выпуске «Голос країни» за право попасть в полуфинал соревновались участники команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

Напомним, что на этот раз на «Голос країни» правила изменили – согласно обновленным правилам батлов, вокалистов объединили в дуэты и трио. Из 20 участников «Голос країни» в полуфинал смогли попасть только 8 человек – по 4 из каждой команды.

Так, в команде Нади Дорофеевой на Голос країни остались Едгар Енокян, Роман Панченко, Юрий Городецкий, Майрамик Авоян.

Впрочем, как оказалось, подобные результаты не нравятся некоторым зрителям. В частности, по их мнению, теперь в команде стоит внимания только Юрий Городецкий.

«Самая слабая команда, один только Юрий супер в этой команде и достоин победы»,

«Неправильный выбор!»,

«Очень предполагаемые решения Нади, интриги не было, это очень не понравилось» , – пишут одни гладачи.

Другие же в восторге от участников «Голоса країни», оставшихся в команде Дорофеевой. И снова в фаворитах Юрий Городецкий:

«Вот за эти искренние и "мокрые" глаза Юрия я и буду голосовать в прямом эфире»,

«Юра, это сильный его голос. Мой голос навсегда за вас»,

«Юрий победитель этого голоса! Голос Украины настоящий»,

«Какой же Юрий настоящий! Круто, молодец!»,

«Мурашки»,

«Желаю победы».

Напомним, Юрий Городецкий – 25-летний военный, служит в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода и защищает страну от российских оккупантов.

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