В этот раз в эпицентре обсуждений и гнева зрителей «Голос країни» попали участники команды Артема Пивоварова, пишет Politeka.net.

А именно Александра Вдовиченко, Михаил Панчишин и Екатерина Дыгало. А именно песня, выбранная для участников «Голос країни» из команды Артема Пивоварова.

В вокальном батле участники Голос країни вышли на сцену с песней I WANNA BE YOUR SLAVE группы Måneskin.

По мнению некоторых зрителей «Голос країни», выбор песни крайне неудачный:

«Чем больше вникаю в творчество, тем больше растет моя вера, что Бог и сатана существуют, а не вымышленные персонажи из понимания о добре и зле.

Так что как у Бога, так и у сатаны есть свои последователи. Песня группы Maneskin "l wanna to be your slave" , это наглядный пример, как над людьми поиздевался сатана, и как забота, к которой мы привыкли с детства, в душах герои клипа вообще ничего не осталось... Р.s. я работаю с осужденными людьми, и эта группа, моя повседневная работа, и у меня возникает вопрос, зачем эту песню давать нашему военному и двум прекрасным женщинам вокалистам...? Мы не за это боремся на передовой каждый день»,

«Слов нет»,

«Извините, но никак»,

«Какая плохая энергетика у этой песни, ужасные слова. И эти символы сатаны, которые показывал Михаил очень расстроили»,

«Песня – ужас»,

«Извините, но получилось дер... полное. Никто не раскрылся как певец. Пивоваров хочет драйва от всех, потому что сам скачет по сцене как козел? Не понравилось совсем », – пишут некоторые зрители «Голос країни».

