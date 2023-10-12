Причиной стала попытка Нади Дорофеевой поддержать одну из вокалисток на «Голос країни», пишет Politeka.net.

Дорофеева попыталась объяснить, как это тяжело – прыгать, энергично двигаться и петь одновременно.

«Она проскакала. Вот так. Почти всю песню! Это невозможно сложно. Вы не понимаете, что это такое» , – эмоционально заявила Дорофеева на сцене «Голос страны».

Поклонники Артема Пивоварова решили отреагировать на спич Дорофеевой и сделали короткое видео, в которое вошли кадры из концертов певца. На них Артем Пивоваров прыгает, танцует и творит просто невероятные вещи, продолжая при этом петь.

«Нет, не понимаем», – едко прокомментировали поклонники Пивоварова слова Дорофеевой на «Голос країни».

Комментируя кадры, пользователи Инстаграм и поклонники Артема Пивоварова отмечают, что их кумир является настоящим источником энергии.

«Да, особенно не понимает Артем! Что она несет (знаток очень большой), сидела и молчала бы уже»,

«Артем молодец!»,

«Он живой действительно энергетик, огонь. Так держать! От него вагон позитива, так что критики, лучше зарядитесь от него»,

«Артем, ты лучший» .

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