Боротьба на сцені «Голос країни» триває, одним з фаворитів цього сезону є боєць ЗСУ Юрій Городецький.

Учасник «Голос країни» Юрій Городецький родом з села Марківка Роздільнянського району Одеської області, чоловік служить в ЗСУ з 2016 року – з 18-тирічного віку. Прикладом для Юрія став батько, який також військовослужбовець.

Улюбленець глядачів «Голос країни» з дитинства займається музикою та співом, адже навчався у музичній школі. Разом з Юрієм Городецьким іноді співає і його дружина. Вона як і Юрій – військова, вони служать в одному підрозділі.

У «Голос країни» Юрій Городецький потрапив до команді Наді Дорофєєвої і, на думку деяких глядачів, має величезні шанси на перемогу.

«Музика завжди була в моєму житті на першому місці, можна сказати в деякому сенсі. Але так як я живу музикою і мене підтримують... Завдяки оцій підтримці, завдяки підтримці сім’ї, близьких, побратимів моє життя стало музикою», - розповів учасник «Голос країни».

Також Юрій Городецький висловився про тренера своєї команди Надію Дорофєєву:

«Моя співпраця з Надею для мене дала багато уроків, багато цікавих порад, корисних порад. Я дуже вдячний Наді за її поради. Тому що, як кажуть, можна все життя жити і все життя вчитися. Я готовий вчитися і я завжди сприймаю любі поради», - розповів військовослужбовець-співак.

Багато глядачів «Голос країни» бажають Юрію перемоги:

«Найкрасивіший голос цього проєкту! Справжній Голос країни! Бажаю Перемоги Юрі Городецькому»,

«Дуже рада за вас! Ніколи не зупиняйтеся, талант він від Бога, і а ви ще й працьовитий! Народ вас підтримує у цьому проєкті, нам потрібна надія, вперед Юрій, наші голоси за вас!».

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