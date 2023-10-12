Участник «Голос країни» Юрий Городецкий родом из села Марковка Раздельнянского района Одесской области, мужчина служит в ВСУ с 2016 года – с 18-летнего возраста. Примером для Юрия стал отец, также военнослужащий.

Любимей зрителей «Голос країни» с детства занимается музыкой и пением, ведь учился в музыкальной школе. Вместе с Юрием Городецким иногда поет и его жена. Она как и Юрий – военная, они служат в одном подразделении.

В «Голос країни» Юрий Городецкий попал в команду Нади Дорофеевой и, по мнению некоторых зрителей, имеет огромные шансы на победу.

«Музыка всегда была в моей жизни на первом месте, можно сказать в некотором смысле. Но так как я живу музыкой и меня поддерживают... Благодаря этой поддержке, благодаря поддержке семьи, близких, побратимов моя жизнь стала музыкой», - рассказал участник Голос країни.

Также Юрий Городецкий высказался о тренере своей команды Надежде Дорофеевой:

«Мое сотрудничество с Надей для меня дало много уроков, много интересных советов, полезных советов. Я очень благодарен Наде за ее советы. Потому что, как говорится, можно всю жизнь жить и всю жизнь учиться. Я готов учиться и я всегда воспринимаю любые советы», – рассказал военнослужащий-певец.

Многие зрители «Голос країни» желают Юрию победы:

«Самый красивый голос этого проекта! Настоящий Голос страны! Желаю Победы Юрию Городецкому»,

«Очень рада за вас! Никогда не останавливайтесь, талант он от Бога, и вы еще и трудолюбив! Народ вас поддерживает в этом проекте, нам нужна надежда, Юрий вперед, наши голоса за вас!».

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