Переможниця «Мастер Шеф – 3» і тепер вже суддя «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська колись була заміжня, але цей шлюб був дуже коротким.

Ольга Мартиновська, згадуючи свій шлюб з Іваном Кобцем, який був баристою, зазначає, що вони біли настільки різними, що в них відрізнялись навіть біоритми, пише Politeka.net.

«Я жайворонок, мені постійно потрібні розвиток, динаміка, а Ваня до 12-ї і 14-ї години любить поспати, повалятися в ліжку, а о 12-ій ночі з’їсти гарячий бутербродік. Я про щось високе, цікаве про качину грудку, а він: «Давай окрошки мені нарубай краще, чи котлєту з часничком». Я амбіційна і хотіла завжди кращого і більшого», - розповіла Ольга Мартиновська в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Ольга Мартиновська зазначає, що для неї фінансовий достаток дорівнює роботі, а для її колишнього чоловіка мати достатню кількість грошей означало економити.

«Мені подобалось комфортно жити, дозволяти собі подорожі, а Ваня такий, що казав: «Давай краще затянемо ремінь і будемо менше заробляти і менше працювати». Він лінивенький. Я завжди думала, що він за мною, в моєму ритмі підлаштується, а він каже: «А чому ти вважаєш, що я маю під тебе підлаштовуватись? Чому ти не розглядаєш варіант підлаштуватися під мене?», - згадує Ольга Мартиновська.

Тепер Ольга Мартиновська каже, що людей змінювати не можна і не треба. Або ти приймаєш людину такою, якою вона є, або не пов’язуєш з нею своє життя.

«Бо змінювати не можна, не треба і хто тобі дав таке право. Не треба посягати на життя інших, змінювати їх. Це я вже зрозуміла потім. І ми розійшлися. Півтора роки ми прожили разом, на п’ятому місяці вагітності виходила заміж», - розповіла Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська також розповіла, що ніякого відношення до її розлучення з Іваном суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський не має. Але так цікаво склалася доля, шо коли Мартиновська була вагітною, Ярославський звільнив її чоловіка.

«Ми з Вовичком познайомились, коли я прийшла в 19-м на суддю «Мастер Шеф», а розлучилися ми в 17-му році. Просто мій колишній чоловік працював у Вови, і коли я була на восьмому місяці, Вова його звільнив. І для мене Ярославський був отим чортякою бездушною. Думаю: от в нього дітей нема, родини нема, емпатії нема, почуттів і серця теж. Дружина на восьмому місяці, а він звільняє людину, залишає людину без роботи в холодному лютому місяці. В мене образа була, ну собака, а не Вова!», - згадує Мартиновська.

Потім Ольга Мартиновська вже сама питала у Ярославського, чому він звильнив Івана. За його словами, причиною звільнення стали його конфлікти і грубощі на адресу офіціанток.

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