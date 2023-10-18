Победительница «Мастер Шеф – 3» и теперь уже судья «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская когда-то была замужем, но этот брак был очень коротким.

Ольга Мартыновская, вспоминая свой брак с Иваном Кобцем, который был баристой, отмечает, что они были настолько разными, что у них отличались даже биоритмы, пишет Politeka.net.

«Я жаворонок, мне постоянно нужны развитие, динамика, а Ваня до 12 и 14 часов любит поспать, поваляться в постели, а в 12 ночи съесть горячий бутербродик. Я о чем-то высоком, интересном про утиную грудку, а он: «Давай окрошки мне наруби лучше, или котлету с чесноком». Я амбициозная и хотела всегда лучшего и большего» , - рассказала Ольга Мартыновская в интервью Алине Доротюк.

Ольга Мартыновская отмечает, что для нее финансовое состояние равно работе, а для ее бывшего мужа иметь достаточное количество денег означало экономить.

«Мне нравилось комфортно жить, позволять себе путешествия, а Ваня говорил: «Давай лучше затянем ремень и будем меньше зарабатывать и меньше работать». Он ленивый. Я всегда думала, что он за мной, в моем ритме подстроится, а он говорит: "А почему ты считаешь, что я должен под тебя подстраиваться? Почему ты не рассматриваешь вариант подстроиться под меня?" , – вспоминает Ольга Мартыновская.

Теперь Ольга Мартыновская говорит, что людей менять нельзя и не нужно. Либо ты принимаешь человека таким, какой он есть, либо не связываешь с ним свою жизнь.

«Ибо менять нельзя, не нужно и кто тебе дал такое право. Не нужно посягать на жизнь других, менять их. Это я уже поняла потом. И мы разошлись. Полтора года мы прожили вместе, на пятом месяце беременности выходила замуж» , – рассказала Ольга Мартыновская.

Ольга Мартыновская также рассказала, что никакого отношения к ее разводу с Иваном судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский не имеет. Но так интересно сложилась судьба, что когда Мартыновская была беременна, Ярославский уволил ее мужа.

«Мы с Вовчиком познакомились, когда я пришла в 19-м на судью «Мастер Шеф», а развелись мы в 17-м году. Просто мой бывший муж работал у Вовы, и когда я была на восьмом месяце, Вова его уволил. И для меня Ярославский был тем чертякой бездушным. Думаю: вот у него детей нет, семьи нет, эмпатии нет, чувств и сердца тоже. Жена на восьмом месяце, а он увольняет человека, оставляет человека без работы в холодном феврале. У меня обида была, ну собака, а не Вова!» , – вспоминает Мартыновская.

Потом Ольга Мартыновская уже сама спрашивала у Ярославского, почему он уволил Ивана. По его словам, причиной увольнения стали его конфликты и грубость в адрес официанток.

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