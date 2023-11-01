Ведуча «Голос країни» Катерина Осадча вже повернулася з Польщі до України.

Цього року «Голос країни» через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну знімався в Польщі.

У неділю, 29 жовтня, відбувся суперфінал «Голос країни», під час якого ведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов оголосили переможця.

Ним став 25-річний ветеран Михайло Панчишин.

Зазначимо, що на суперфінал «Голос країни», який відбувався у прямому ефірі, Катерина Осадча і Юрій Горбунов приїхали разом зі своїм старшим сином Іваном. Хлопчик слідкував за роботою тата і мами. У свою чергу деякі глядачі «Голос країни» зазначили, що він дуже схожий на свого тата.

Інші ж критично висловилися, що, мовляв Юрію Горбунову потрібно йти на фронт, як це роблять інші українські чоловіки.

У свою чергу Катерина Осадча опублікувала нове фото, яке було зроблено на затишному подвір’ї їхнього з Горбуновим будинку під Києвом.

«Якихось 17 годин і вдома», - розповіла Осадча про їхнє повернення.

На фото можна побачити красиві садові меблі під домом Осадчої і Горбунова, високі дерева і сина пари Івана.

Додамо, що ведучі «Голос країни» Осадча і Горбунов мешкають з дітьми у двоповерховому особняку під Києвом.

Площа ділянки зіркового подружжя становить 13 соток. Елітний будинок Осадчої та Горбунова розташований у селищі недалеко від Конча-Заспи. У комплексі є цілодобове відеоспостереження, охорона та безліч інших зручностей для людей, які не бажають публічності, коли вони вдома.

Серед сусідів Осадчої і Горбунова ще одна зіркова пара – Потап і Настя Каменських.

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