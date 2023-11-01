Ведущая «Голос країни» Екатерина Осадчая уже вернулась из Польши в Украину.

В этом году «Голос країни» из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину снимался в Польше.

В воскресенье, 29 октября, состоялся суперфинал "Голос країни", во время которого ведущие Екатерина Осадча и Юрий Горбунов объявили победителя.

Им стал 25-летний ветеран Михаил Панчишин.

Отметим, что на происходивший в прямом эфире суперфинал «Голос країни» Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов приехали вместе со своим старшим сыном Иваном. Мальчик следил за работой папы и мамы. В свою очередь, некоторые зрители «Голос країни» отметили, что он очень похож на своего папу.

Другие же критически высказались, что, мол, Юрию Горбунову нужно идти на фронт, как это делают другие украинские мужчины.

В свою очередь Екатерина Осадчая опубликовала новое фото, сделанное на уютном дворе их с Горбуновым домом под Киевом.

«Каких-то 17 часов и дома» , - рассказала Осадчая об их возвращении.

На фото можно увидеть красивую садовую мебель под домом Осадчей и Горбунова, высокие деревья и сына пары Ивана.

Добавим, что ведущие «Голос країни» Осадчая и Горбунов живут с детьми в двухэтажном особняке под Киевом.

Площадь участка звездных супругов составляет 13 соток. Элитный дом Осадчей и Горбунова расположен в поселке недалеко от Конча-Заспы. В комплексе есть круглосуточное видеонаблюдение, охрана и множество других удобств для людей, не желающих публичности, когда они дома.

Среди соседей Осадчей и Горбунова еще одна звездная пара – Потап и Настя Каменских.

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