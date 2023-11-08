Ольга Мартыновская на своей странице в Инстаграм сообщила о потере друга и его похоронах, пишет Politeka.net.

«Прощай, друг» - подписала фотография Ольга Мартыновская.

На ней судья «Мастер Шеф» счастливо улыбается рядом со своим другом-военнослужащим.

Свой последний покой украинский защитник нашел на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Отметим, что еще летом Ольга Мартыновская собирала средства на автомобиль для Евгения и его побратимов.

И вот стало известно о его гибели.

«Жека не выжил. Я еще раз проклинаю эту войну. Проклинаю. Ненавижу", - рассказівала Ольга Мартыновская о трагедии.

Летом Евгений был ранен, лечился в Киеве.

«Мы говорили обо всем и он говорил, как не хочется снова идти на войну. Как хочется жить, просто спокойно пожить. Говорил, что им там на фронте кажется, что она бесконечна эта война, что края не видно…» , – делилась Ольга Мартыновская воспоминаниями о друге.

По словам Ольги Мартыновской, последний раз она списывалась с Евгением за неделю при его гибели. Они договорились встретиться в Киеве.

Евгений погиб 26 октября. Он был единственным ребенком в семье.

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