Леся Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм повідомила про велику втрату, пише Politeka.net.

«Померла наша бабуся Марія…», - повідомила Леся Нікітюк, опублікувавши також світлину, на якій вона разом із бабусею.

Леся Нікітюк розповіла, що сьогодні з’їхалися в її рідне село всі родичі, а також діти і онуки.

«Аби попрощатися з бабусічкою», - розповіла Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк також поділилася спогадами зі свого дитинства і історіями родини:

«Заїхавши в село, одразу згадуєш, як за руку з подругою стрибала з дамби у ставок… А бабуся не дозволяла.. а ми не слухались».

Також Нікітюк показала будинок культури і школу, у яку її бабуся Марія возила свого сина, майбутнього батька Лесі, на велосипеді.

«Доїжджаю я до хати… Плачу, згадую… Це вже не лишилось у мене ні бабусь, ні дідусів.. Але таке життя. Як кажуть старі люди: «Дай боже нам дожити до 90 і померти своєю смертю». Зараз це велика рідкість», - зазначила Леся Нікітюк, витираючи сльози.

Нікітюк розповіла, що її бабуся Марія пережила Голодомор і війну. Повномасштабне вторгнення росії в Україну теж «потріпало їй нерви».

«Тому, в кого живі бабусі і дідусі – дій їм Бог здоров’я. Не забувайте про них, дзвоніть, привозьте їм булочки з маком. Моя їх дуже любила», - ледь стримуючись, щоб не заплакати розповіла Леся Нікітюк.

Нікітюк зізналася, що розридалася, коли побачила журнал зі своїм фото на обкладинці, яку бабуся берегла на веранді.

«Ми сумуємо за тобою. Ба», - підписала Леся Нікітюк фото, на якому її бабуся обіймає своїх правнуків.

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