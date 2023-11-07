Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм сообщила о большой потере, пишет Politeka.net.
«Умерла наша бабушка Мария…», - сообщила Леся Никитюк, опубликовав также фотографию, на которой она вместе с бабушкой.
Леся Никитюк рассказала, что сегодня съехались в ее родное село все родственники, а также дети и внуки.
«Чтобы попрощаться с бабушкой», – рассказала Леся Никитюк.
Леся Никитюк также поделилась воспоминаниями из своего детства и историями семьи:
«Заехав в деревню, сразу вспоминаешь, как за руку с подругой прыгала с дамбы в пруд… А бабушка не разрешала… а мы не слушались».
Также Никитюк показала дом культуры и школу, в которую ее бабушка Мария возила своего сына, будущего отца Леси, на велосипеде.
«Доезжаю я додома… Плачу, вспоминаю… Это уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек… Но такова жизнь. Как говорят старые люди: «Дай бог нам дожить до 90 и умереть своей смертью». Сейчас это большая редкость», – отметила Леся Никитюк, вытирая слезы.
Никитюк рассказала, что ее бабушка Мария пережила Голодомор и войну. Полномасштабное вторжение россии в Украину тоже «потрепало ей нервы».
«Потому, у кого живы бабушки и дедушки – дай им Бог здоровья. Не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком. Моя их очень любила», – едва сдерживаясь, чтобы не заплакать рассказала Леся Никитюк.
Никитюк призналась, что разрыдалась, когда увидела журнал со своим фото на обложке, которій бабушка хранила на веранде.
«Мы скучаем по тебе. Ба», - подписала Леся Никитюк фото, на которой ее бабушка обнимает своих правнуков.
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