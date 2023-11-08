Українському реперу, музиканту і продюсеру Потапу, який зараз знаходиться за кордоном, пропонують не повертатись в Україну.

Потап після своїх скандальних розваг в компанії росіян Потап звернувся до своїх підписників із питанням, пише Politeka.net.

Потап, який зараз знаходиться в Дубаї, вирішив поцікавитись з ким, на їхню думку, в нього буде нова пісня.

«Новий реліз,нова пісня,дует,як ви думаєте з ким? 1. Настя 2.Swoiia 3.Katarina. Хто вгадає,той молодець!», - підписав Потап відео, на якому він робить вправи і дивиться в камеру.

Але під новим дописом Потапа люди буквально вибухнули гнівом і звинуваченнями на його адресу.

Потапа навіть попросили більше не повертатися до України.

«Як можна було їсти з одного столу з ра…и? Повне дно», «Поїхати в Дубай, тусуватися з рососіянами, виставити в сторі що поїв, шукати допомогу Україні. Будь ласка, не повертайся до України, знімай штани на Росії. Бо якого х… мій тато і брат мають воювати, що б ти багатів і літав в Дубаї? Чи кордони закриті тільки для наших чоловіків?»,

«Як там р….ти? Ок відпочивати з ними , при тому бути «патріотом»,

«Відписуюсь, і більше ніколи не бажаю бачити на українському медіа просторі!»,

«Не хейтила, як побачила, що перший раз втік, але зараз в Дубаї з р….ми, заберіть в нього громадянство України, і сбу до нього, будь-ласка»,

«Не соромно?»,

«Щось потапчик лізе все нижче і нижче», - пишуть користувачі соцмереж на адресу Потапа.

Додамо, раніше в Мережі з’явилося відео, яке було відзняте в Дубаї дружиною-росіянкою учасника російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка, який родом з Одеси, але живе і виступає в Росії.

На ньому можна побачити відвідувачів елітного ресторану в Дубаї, серед яких були росіяни і Потап.

«Глаз алмаз!», - вигукував у захваті Потап, спостерігаючи, як відомий шеф-кухар готує м’ясо.

Останні новини України:

Настя Каменських на тлі скандалу з Потапом здивувала кадрами.

Також нагадаємо, що Леся Нікітюк зі сльозами на очах розповіла про горе в родині.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап після скандальних розвваг з росіянами вийшов на зв'язок.