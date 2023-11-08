Украинскому рэперу, музыканту и продюсеру Потапу, который сейчас находится за границей, предлагают не возвращаться в Украину.

Потап после своих скандальных развлечений в компании россиян Потап обратился к своим подписчикам с вопросом, пишет Politeka.net.

Потап, который находится в Дубае, решил поинтересоваться с кем, по их мнению, у него будет новая песня.

«Новый релиз, новая песня, дуэт, как вы думаете с кем? 1. Настя 2.Swoiia 3.Katarina. Кто угадает, тот молодец!», - подписал Потап видео, на котором он делает упражнения и смотрит в камеру.

Но под новой корреспонденцией Потапа люди буквально разразились гневом и обвинениями в его адрес.

Потапа даже попросили больше не возвращаться в Украину.

«Как можно было есть с одного стола из ра…ы? Полное дно», «Поехать в Дубай, тусоваться с россиянами, выставить в поевшей история, искать помощь Украине. Пожалуйста, не возвращайся в Украину, снимай штаны на России. Ибо какого... мой папа и брат должны воевать, что бы ты богател и летал в Дубае? Или границы закрыты только для наших мужчин?»,

«Как там р…. ты? Ок отдыхать с ними, при этом быть «патриотом»,

«Отписываюсь, и больше никогда не желаю видеть на украинском медиа-пространстве!»,

«Не хейтила, как увидела, что первый раз сбежал, но сейчас в Дубае с р….мы, заберите у него гражданство Украины, и сбу к нему, пожалуйста»,

«Не стыдно?»,

"Что-то потапчик лезет все ниже и ниже" , - пишут пользователи соцсетей в адрес Потапа.

Добавим, ранее в Сети появилось видео, которое было снято в Дубае женой-русской участника российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, которая родом из Одессы, но живет и выступает в России.

На нем можно увидеть посетителей элитного ресторана в Дубае, среди которых были россияне и потапы.

«Око алмаз!», - восклицал в восторге Потап, наблюдая, как известный шеф-повар готовит мясо.

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Также напомним, что Леся Никитюк со слезами на глазах рассказала о горе в семье.

Кроме того Politeka.net писала, что Потап после скандальных развлечений с россиянами вышел на связь.