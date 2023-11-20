Переможниця «Євробачення» Руслана Лижичко , як і будь-яка українська господиня, може похвалитися своїм рецептом борщу.

Однак у Руслани Лижичко він справді дуже незвичайний – із родзинками.

Для приготування борщу за рецептом Руслани Лижичко знадобляться такі інгредієнти: буряк – 1 шт, дві цибулини, корінь селери – 1 шт, 50 зеленого горошку, 50 г спаржевої квасолі, 150 г броколі, 150 грамів квасолі білої, морква - 1 шт, мускатний горіх - 1шт., три зубчики часнику, 50 грамів родзинок, кефір, а також лавровий лист і запашний перець за смаком.

Буряк необхідно почистити від шкірки, нарізати великими кубиками та зварити. Варимо буряки в окремій каструлі близько 30 хвилин. Також необхідно зварити квасолю (попередньо замочену).

Цибулю запікаємо в духовці, розігрітій до 160 градусів. Час запікання – близько 30 хвилин.

А ось морква, квасолю, корінь селери та броколі необхідно приготувати на пару – до м'якості.

Далі покладіть усі овочі, у тому числі буряки, в каструлю і варіть на мінімальному вогні до повної готовності борщу.

Останні штрихи у приготуванні борщу за рецептом Руслани Лижичко – додавання мускатного горіха, лаврового листка, перцю та часнику. Також додаємо в борщ порізану запечену цибулю та родзинки (попередньо запарені окропом).

Борщ за рецептом від Руслани Лижичко подається із кефіром.

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