Победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко, как и любая украинская хозяйка, может похвастаться своим рецептом борща.

Однако у Русланы Лыжичко он действительно очень необычный – с изюмом. Для приготовления борща по рецепту Русланы Лыжичко понадобятся такие ингредиенты: свекла – 1 шт, две луковицы, корень сельдерея – 1 шт, 50 зеленого горошка, 50 г спаржевой фасоли, 150 г брокколи, 150 граммов фасоли белой, морковь – 1 шт, мускатный орех – 1 шт, три зубчика чеснока, 50 граммов изюма, кефир, а также лавровый лист и душистый перец по вкусу.

Свеклу необходимо почистить от кожуры, нарезать крупными кубиками и сварить. Варим свеклу в отдельной кастрюле около 30 минут. Также необходимо сварить фасоль.

Лук запекаем в духовке, разогретой до 160 градусов. Время запекания – около 30 минут.

А вот морковь, стручковую фасоль, корень сельдерея и брокколи необходимо приготовить на пару – до мягкости.

Далее положите все овощи, в том числе свеклу, в кастрюлю и варите на минимальном огне до полной готовности борща.

Последние штрихи в приготовлении борща по рецепту Русланы Лыжичко – добавление мускатного ореха, лаврового листа, перца и чеснока. Также добавляем в борщ порезанный запеченный лук и изюм (предварительно запаренный кипятком).

Борщ по рецепту от Русланы Лыжичко подается с кефиром.

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