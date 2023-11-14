На приготування свого сніданку Лесі Нікітюк досттьно всього кілька хвилин.

Сніданок повинен бути корисним і максимально поживним, пише Politeka.net.

Сніданок має містити всі необхідні мікроелементи: вуглеводи, білки, жири та достатню кількість вітамінів та мікроелементів, щоб забезпечити організму необхідні поживні речовини та енергію.

В ідеалі сніданок має бути таким, щоб втамувати голод на 4-6 годин.

Відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати, з чого починається її день і як вона готує свій сніданок. Виявилося, що для приготування сніданку за рецептом Лесі Нікітюк потрібні всього два інгридієнти – молоко і гранола.

«Роблю сніданок і в дорогу», - розповіла Леся Нікітюк, насипаючи сухий сніданок і глибоку миску і заливаючи її молоком.

Леся Нікітюк також додала, що любить, щоб гранола, залита молоком, трошки постояла.

Такий сніданок Леся Нікітюк називає корисним, смачним і швидким.

Зазначимо, що гранола – це популярна альтернатива звичайних мюслів. Основна відмінність полягає в тому, що гранола запечена в духовці до хрусткого стану, після чого стає повністю готовою до вживання.

Гранола готується з вівсянки, горіхів, меду, фруктів.

Заливати гранолу можна не тільки молоком, як це зробила Леся Нікітюк. Так, гранола на сніданок буде дуже смачною і корисною у поєднанні з кисломолочними продуктами.

Поєднується гранола з медом, сиром, кефіром, йогуртом, бананом, полуницею, малиною і іншими ягодами.

Крім того, гранолу можна їсти навіть у сухому вигляді.

Гранола також підійде не тільки для опитимального сніданку, а й як перекус чи додатковий снек.

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