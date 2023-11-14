На приготовление своего завтрака Леси Никитюк достаточно всего несколько минут.

Завтрак должен быть полезным и максимально питательным, пишет Politeka.net.

Завтрак должен содержать все необходимые микроэлементы: углеводы, белки, жиры и достаточное количество витаминов и микроэлементов, чтобы обеспечить организму необходимые питательные вещества и энергию.

В идеале завтрак должен быть таким, чтобы утолить голод на 4-6 часов.

Известная телеведущая Леся Никитюк решила показать, с чего начинается ее день и как она готовит завтрак. Оказалось, что для приготовления завтрака по рецепту Леси Никитюк требуются всего два ингридиента – молоко и гранола.

«Делаю завтрак и в дорогу», – рассказала Леся Никитюк, насыпая сухой завтрак и глубокую миску и заливая ее молоком.

Леся Никитюк также добавила, что любит, чтобы гранола, залитая молоком, немного постояла.

Такой завтрак Леся Никитюк называет полезным, вкусным и быстрым.

Отметим, что гранола – популярная альтернатива обычным мюслям. Основное отличие состоит в том, что гранола запечена в духовке до хрустящего состояния, после чего становится полностью готовой к употреблению.

Гранола готовится из овсянки, орехов, меда, фруктов.

Заливать гранолу можно не только молоком, как это сделала Леся Никитюк. Так, гранола на завтрак будет очень вкусной и полезной в сочетании с кисломолочными продуктами.

Сочетается гранола с медом, творогом, кефиром, йогуртом, бананом, клубникой, малиной и другими ягодами.

Кроме того, гранолу можно есть даже в сухом виде.

Гранола также подойдет не только для оптимального завтрака, но и в качестве перекуса или дополнительного снека.

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