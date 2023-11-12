Кожен новий день співачка і переможниця «Євробачення» Руслана Лижичко починає саме з цього напою.

Руслана Лижичко каже, що скланка цього напою дарує їй сили та енергію на весь день.

Отже, для енергетичного напою за рецептом Руслани Лижичко необхідні такі інгредієнти: 1/4 склянки яблучного соку, 1 нарізаний стиглий банан, 1 нарізане ківі, 1/2 чайної ложки меду.

Приготування такого смузі за рецептом Руслани Лижичко займе менше хвилини. Адже всі інгредієнти необхідно просто засипату у блендер і взбити до однорідної констистенції.

Зазначимо, що фахівці рекомендують їсти банани на сніданок тільки в поєднанні з іншими продуктами. Таким чином, щоб скомбінувати оптимальне співвідношення корисних жирів, білка і вуглеводів.

Банан дійсно корисний для здоров'я і дає людині заряд бадьорості. Банани знижують втому, зміцнюють серце і нормалізують кров'яний тиск. Ще вони допомагають позбутися від печії, запорів і зменшують депресію.

Банани багаті залізом і запобігають розвитку анемії, стимулюючи вироблення гемоглобіну. Банани також є джерелом калію і магнію.

Ківі також є чудовим фруктом, з якомго можна починати свій день. Забезпечуючи організм енергією завдяки високому вмісту вітаміну С, ківі ідеально підходить для ранкового меню і перекусів.

У ківі велика кількість вітамінів, мінералів і мікроелементів. Зокрема, мідь, що необхідна для виробництва колагену та відновлення тканин, і калій — для правильного травлення і м'язового тонусу.

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