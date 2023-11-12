Каждый новый день певица и победительница «Евровидения» Руслана Лыжичко начинает именно с этого напитка.

Руслана Лыжичко говорит, что стакан этого напитка дарит ей силы и энергию на весь день.

Итак, для энергетического напитка по рецепту Русланы Лыжичко необходимы следующие ингредиенты:1/4 стакана яблочного сока, 1 нарезанный спелый банан, 1 нарезанный киви, 1/2 чайной ложки меда.

Приготовление такого смузи по рецепту Русланы Лыжичко займет менее минуты. Ведь все ингредиенты необходимо просто засыпать в блендер и взбить до однородной констистенции.

Специалисты рекомендуют есть бананы на завтрак только в сочетании с другими продуктами. Таким образом, чтобы скомбинировать оптимальное соотношение полезных жиров, белка и углеводов.

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Банан действительно полезен для здоровья и дает человеку заряд бодрости. Бананы снижают усталость, укрепляют сердце и нормализуют кровяное давление. Еще они помогают избавиться от изжоги, запоров и уменьшают депрессию.

Бананы богаты железом и предотвращают развитие анемии, стимулируя выработку гемоглобина. Бананы также являются источником калия и магния.

Киви также является отличным фруктом, с которого можно начинать свой день. Снабжая организм энергией благодаря высокому содержанию витамина С, киви идеально подходит для утреннего меню и перекусов.

В киви большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. В частности, медь, необходимая для производства коллагена и восстановления тканей, и калий — для правильного пищеварения и мышечного тонуса.

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