Млинці за рецептом Христини Решетнік, дружини телеведучого Григорія Решетніка і мами трьох дітей, вийдуть на всі сто відсотків.

Цей рецепт дружина Григорія Решетніка Христина знає ще від мами, пише Politeka.net. Тож перевірений роками.

«100% рецепт, який зможе зробити кожен», - каже Христина про цей рецепт.

Отже для приготування млинців за рецептом Решетнік (для половини порції), знадобляться такі продукти - 1 ст муки, 1.5-2 ст молока, 2 л цукру, 2 яйця, 1.5 ложки олії і зовсім трохи солі.

Приготування млинців за рецептом, який дала Христина Решетнік, елементарне.

Спочатку яйця змішуємо з цукром, добавляємо сіль, збиваємо. Потім поступово додаємо молоко (1 стакан), розмішуємо і додаємо ще половину стакана.

Потім, каже Христина Решетнік, додаємо поступово муку.

«Можу додати ще молока, якщо густе тісто. В кінці обов‘язково додаємо 1.5 ст.л. олії», - каже Решетнік.

Змащуємо пательню олійкою і починаємо смажити.

Млинці за цим рецептом виходять ароматні, смачні, дуже тонкі, але не рвуться.

«Смакота!»,

«Дякуємо за рецепт!», - коментували шанувальники сім’ї Григорія Решетніка його дружину.

Зазначимо, для приготування млинців найкраще підходить пшеничне борошно, але можна використати також вівсяне або гречане. Щоб уникнути грудочок, борошно слід додавати невеликими порціями і постійно помішуючи.

Хазяйки також радять просіювати борошно 2-3 рази – так млинці вийдуть дійсно ніжними.

Також у приготуванні ідеальних млинців є ще один секрет. Основою для тонких, але міцних млинців є вода, але на молоці вони вийдуть значно смачніші.

Тож змішайте молоко і воду, тоді млинці вийдуть і щільні, і смачні.

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