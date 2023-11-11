Блины по рецепту Кристины Решетник, жены телеведущего Григория Решетника и мамы троих детей, выйдут на все сто процентов.

Этот рецепт супруга Григория Решетника Кристина знает еще от мамы, пишет Politeka.net. Так что проверен годами.

«100% рецепт, который сможет сделать каждый», – говорит Кристина об этом рецепте.

Итак для приготовления блинов по рецепту Решетник (для половины порции), понадобятся такие продукты – 1 ст муки, 1.5-2 ст молока, 2 л сахара, 2 яйца, 1.5 ложки масла и совсем немного соли.

Приготовление блинов по рецепту, который дала Кристина Решетник, элементарное.

Сначала яйца смешиваем с сахаром, добавляем соль, взбиваем. Затем постепенно добавляем молоко (1 стакан), размешиваем и добавляем еще половину стакана.

Потом, говорит Кристина Решетник, добавляем постепенно муку.

«Могу добавить еще молока, если густое тесто. В конце обязательно добавляем 1.5 ст.л. масла», - говорит Решетник.

Смазываем сковороду маслом и начинаем жарить.

Блины по этому рецепту получаются ароматные, вкусные, очень тонкие, но не рвущиеся.

«Вкуснятина!»,

«Спасибо за рецепт!» , – комментировали поклонники семьи Григория Решетника его жену.

Отметим, для приготовления блинов лучше подходит пшеничная мука, но можно использовать также овсяную или гречневую. Чтобы избежать комочков, муку следует добавлять небольшими порциями и постоянно помешивая.

Хозяйки также советуют просеивать муку 2-3 раза – так блины получатся действительно нежными.

Также в приготовлении идеальных блинчиков есть еще один секрет. Основой для тонких, но крепких блинов является вода, но на молоке они получатся гораздо вкуснее.

Так что смешайте молоко и воду, тогда блины получатся и плотные, и вкусные.

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