Відомий український ведучий Григорій Решетнік потрапив у немилість глядачів, але вирішив відповісти на деякі критичні закиди.

Григорій Решетнік повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, що скоро відбудеться прем’єра нового шоу.

«Чекаєте?», - запитав Григорій Решетник і отримав десятки відповідей. Переважно критичного змісту. Так, Григорію Решетніку, зокрема, нагадали історію з елітним весіллям.

«Гуляє вся Україна!», - вигукнув Григорій Решетнік на скандальному весіллі у Львові.

Реагуючи на питання Григорія Решетніка стосовно нового шоу, користувачі соцмереж зазначають, що вони чекають на перемогу України і критично додають: «Ми вже нагулялися».

«В країні війна, а в когось шоу»,

«Чекаю на перемогу! А шоу в такий час - це ганьба . Ви від публічності зовсім злетіли з катушок»,

«Яка ганьба знімати шоу, особливо Холостяка в військовий час! А ваше виправдання - "це наближає перемогу", вже вʼїлося в публічному просторі, ніби у вас іншого виправдання не має. Яким чином шоу наближають перемогу?»,

«Так, як раз на шоу і чекаємо… хто взагалі дивиться ті шоу??? Точно не сімʼї військових»,

«Тільки бездушні зараз чекають на ваше шоу, а нормальні люди перемогу»,

«Гроші на весіллі заробив а тепер можна і шоу...», - пишуть українці на адресу Григорія Решетника.

Решетнік у свою чергу, відреагував на деяку критику. Зокрема, ведучий зазначив: «Ми працюємо та за все платимо, залишаючи гроші в Україні, підтримуючи економіку».

На захист Григорія Решетніка також стали деякі користувачі: «він робить свою роботу і платить податки. Давайте всі сядемо і депресуватимемо. Так, людей треба трохи відволікати аби вони не збожеволіли»,

«Скільки злих коментарів...люди не губіть себе....».

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