Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник розповів про зіркову хворобу, яка в нього з'явилася після набуття популярності.

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник чесно відповів, чи була у нього зіркова хвороба після набуття популярності. Про це знаменитість поділився в інтер'ю на "Люкс ФМ" у рубриці 33 питання.

"Я думав була, але недовго. Можливо я на неї так чекав, бо довго йшов до цього, але недовго, тому що я максималіст, нарізаю собі завдання і якось звикаю до своєї професії", - розповів Григорій.

Також Решетник зізнався, що для повного щастя йому не вистачає кількох десятків і сотень мільйонів доларів, щоб він міг відбудовувати дитячі садки та школи після війни. Таким чином можна ще допомагати ЗСУ та всім тим, хто потребує, щоб Україна була щасливою.

Варто зазначити, що Григорій Решетник - успішний український телеведучий, який став ведучим "Холостяка" та "Холостячки". Знаменитість одружений на колезі Христині Решетник, яка народила йому трьох синів. При цьому пара неодноразово покликалася, що хочуть ще мінімум одну дитину, бо мріють про дівчинку. Зоряне подружжя, як і інші знаменитості, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Григорій із дружиною та дітьми вирішили залишитися в Україні та не поїхали у безпечне місце, хоча наявність трьох дітей давали їм таку можливість.

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