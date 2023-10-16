Григорий Решетник был ведущим на "элитной" свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы, где один только торт обошелся более чем в 100 тысяч гривен, а гостей развлекали Оля Полякова, Дзидзьо и Александр Пономарев.

У себя в Instagram Григорий Решетник на фоне шквала критики в его адрес решил похвастаться своими заслугами.

"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья восхищаются, работаю и зарабатываю честно, плачу налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине… С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью. А еще очень ценю и уважаю вас - настоящих 🙏😉 Будьте уникальными, станьте личностями!", - заявил Григорий Решетник.

Украинцы в комментариях под постом Григория Решетника не сдерживают свое возмущение. Особое недовольство вызвала цитата Решетника «Гуляет вся Украина»:

"Ну что еще написать? Действительно. Профессионал – не синоним человечности. К сожалению";

"Объясните ваши слова, где именно, в каких городах "гуляет вся Украина"";

"«Гуляет вся Украина» 👏 За копейку продались 🤢🤮🤮";

"Григорий, вы же забыли про еще один очень важный факт!!!! Продаюсь за деньги, заискиваюсь, забывая о ВСЕМ, что вокруг происходит!!!! Гуляет вся Украина????? А матери, которые хоронили в это время своих сыновей!!!!!!Позор!!!".

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Напомним, Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

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