Как известно, недавно Григорий Решетник, ведущий, который провел свадьбу экс-прокурора и бывшей сотрудницы львовского ДБР, попытался оправдать свое участие в этом скандале. Однако его объяснения не нашли понимания у украинцев.

После того как стало известно, что Решетник был ведущим на свадьбе бывших чиновников, он решил не извиняться или давать развернутые объяснения своему поступку. Вместо этого он опубликовал новую запись.

«Мир реален и виртуален 🤔 такой парадоксальный. В виртуальном – безликие пользователи с закрытыми профилями продолжают искать измену, манипулируя словами, вырванными из контекста, подбирая самые отвратительные, но ничем не подкрепленные высказывания…

В реальном - люди подходят на улицах, магазинах, кафе и заправках со словами благодарности, фотографируются, выражают восхищение жизненными ценностями, профессиональными достижениями, патриотической позиции, фотографируются, искренне благодарят и часто приглашают в гости» - заявил Решетник после скандала.

В сети отреагировали по-своему:

«Мы благодарны мы нашему ВСУ, врачам, МЧС и вторым важным профессиям, которые приближают нас к победе .А за что мы должны вас благодарить? не выставляем это на показ, и не просим похвалы как Вы; Это все зависть, человек который ничего сам не стоит всегда ищет негатив;

Несчастные люди будут всегда доставать других людей; А в чем вы являетесь примером,? вот тут так пишут... как гулять и веселиться? Наверное? Сейчас вы как полякова, мы артисты мы не знали, мы не заимствованы… Реально в соседней деревне героя хоронили, а вы б*я на балу сатаны скакали…».

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