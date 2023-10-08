Для многих фанатов контекст и тайминг видеоролика были неуместными, особенно учитывая атаку на Харьков.

Совсем недавно жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник оказалась на грани конфронтации со своими поклонниками, когда она разместила в своих социальных медиа видеоролик из своей поездки за границу.

Кроме того, видео было опубликовано в день, когда российские военные атаковали центр Харькова. Поклонники Кристины Решетник неодобрительно отреагировали на факт, что видеоряд сопровождался живой и бодрой музыкой, считая это неуместным в контексте трагических событий.

Некоторые даже заявили, что они покидают подписку на Кристину Решетник из-за этой публикации. Она поделилась моментами из аэропорта, посадки в самолет и прогулок по улицам этой страны.

«И знать не хотим! Удались патриотка; Однако, когда день за днем Украина утопает в крови, вы под веселое музыкальное сопровождение снова в ожидании нового путешествия; В Харькове траур Кристина веселится, вы больной человек на голову;

Не верю, что это видео кому-то поможет почувствовать себя счастливым. Ну, просто не воспринимается это все, вот и все; Если бы кто-то из вашей семьи пошел защищать нашу страну, то это путешествие если и было бы, то не на широкую общественность!; Кристина, уже не первый раз такая фигня» - возмутились украинцы под постом Решетник.

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