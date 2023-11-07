Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник рассказал о звездной болезни, которая у него появилась после обретения популярности.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник честно ответил, была ли у него звездная болезнь после обретения популярности. Об этом знаменитость поделился в интерью на "Люкс ФМ" в рубрике 33 вопроса.

"Я думал была, но недолго. Возможно я ее так ждал ибо долго шел к этому, но недолго, потому что я максималист, нарезаю себе задачи и как-то привыкаю к своей профессии", - рассказал Григорий.

Также Решетник признался, что для полного счастья ему не хватает нескольких десятков и сотен миллионов долларов, чтобы он мог отстраивать десткие садики и школы после войны. Таким образом можно еще помогать ВСУ и всем тем, кто нуждается, чтобы Украина была счастливой.

Стоит отметить, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который стал ведущим "Холостяка" и "Холостячки". Знаменитость женат на коллеге Кристине Решетник, которая ему родила троих сыновей. При этом пара неоднократно призвавалась, что хотят еще минимум одного ребенка, так как мечтают о девочке. Звездная чета, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе сс российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Григорий с женой и детьми решили остаться в Украине и не уехали в безопасное место, хотя наличие троих детей давали им такую возможность.

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