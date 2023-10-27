Як відомо, нещодавно Григорій Решетник, ведучий, який провів весілля екс-прокурора та колишньої співробітниці львівського ДБР, спробував виправдати свою участь у цьому скандалі. Проте, його пояснення не знайшли розуміння в українців.

Після того, як стало відомо, що Решетник був ведучим на весіллі колишніх чиновників, він вирішив не вибачатися чи давати розгорнуті пояснення своєму вчинку. Натомість він опублікував новий запис.

«Світ реальний і віртуальний 🤔 такий парадоксальний. У віртуальному – безликі користувачі із закритими профілями продовжують шукати зраду, маніпулюючи словами, вирваними з контексту, підбираючи найогидніші, але нічим не підкріплені висловлювання…

У реальному – люди підходять на вулицях, магазинах, кафе та заправках зі словами подяки, фотографуються, висловлюють захоплення життєвими цінностями, професійними досягненнями, патріотичної позиції, фотографуються, щиро дякують і часто запрошують у гості» – заявив Решетник після скандалу.

У мережі відреагували по-своєму:

«Ми вдячні ми нашому ЗСУ, лікарям, МНС та другим важливим професіям, які наближають нас до перемоги. А за що ми повинні вам дякувати? не виставляємо це на показ, і не просимо похвали як Ви; Це все заздрість, людина, яка нічого сама не варта, завжди шукає негатив;

Нещасні люди завжди діставатимуть інших людей; А в чому ви є прикладом? ось тут так пишуть... як гуляти та веселитися? Мабуть? Зараз ви як полякова, ми артисти ми не знали, ми не запозичені... Реально в сусідньому селі героя ховали, а ви б*я на балу сатани скакали...».

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