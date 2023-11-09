Григорий Решетник сообщил на своей странице в Инстаграм, что скоро состоится премьера нового шоу.
«Ожидаете?», – спросил Григорий Решетник и получил десятки ответов. Преимущественно критического содержания. Так, Григорию Решетнику, в частности, напомнили историю с элитной свадьбой.
«Гуляет вся Украина!», – воскликнул Григорий Решетник на скандальной свадьбе во Львове.
Реагируя на вопросы Григория Решетника относительно нового шоу, пользователи соцсетей отмечают, что они ждут победы Украины и критично добавляют: «Мы уже нагулялись».
«В стране война, а у кого-то шоу»,
«Жду победы! А шоу в такое время – это позор. Вы от публичности совсем слетели с катушек»,
«Какой позор снимать шоу, особенно Холостяка в военное время! А ваше оправдание - "это приближает победу", уже въелось в публичном пространстве, словно у вас другого оправдания нет. Каким образом шоу приближают победу?»,
«Да, как раз шоу и ждем… кто вообще смотрит те шоу? Точно не семьи военных»,
«Только бездушные сейчас ждут вашего шоу, а нормальные люди победу»,
«Деньги на свадьбе заработал, а теперь можно и шоу...» , - пишут украинцы в адрес Григория Решетника.
Решетник в свою очередь отреагировал на некоторую критику. В частности, ведущий отметил: "Мы работаем и за все платим, оставляя деньги в Украине, поддерживая экономику".
На защиту Григория Решетника также стали некоторые пользователи: он делает свою работу и платит налоги. Давайте все сядем и будем депрессировать. Да, людей нужно немного отвлекать, чтобы они не сошли с ума»,
«Сколько злых комментариев…люди не теряйте себя…».
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