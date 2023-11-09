Андрій Данилко повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, яку веде від імені Вєрки Сердючки, про горе, яке прийшло в його команду, пише Politeka.net.

«Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла памʼять…», - написав Андрій Данилко, опублікувавши також фото загиблого захисника.

Ця втрата приголомшлиа не тільки Андрія Данилка, а й його шанувальників та інших зірок.

На страшну звістку відреагували хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар, композитор і музичний продюсер Руслан Квінта, Андре Тан, Володимир Остапчук, Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва та інші.

«Низкий уклін Герою. Співчуття рідним»,

«Вічна пам’ять Герою визволителю! Ніколи не забудемо. Довіку вдячні»,

«Біль не відступає ні на мить… за кожним загиблим… Такі неймовірні українці гинуть!! Найкращі!! Чиїсь найрідніші без яких не можна жити, дихати: сини, доньки, брати, сестри, чоловіки, дружини, батьки… Немає слів, щоб втішити рідних, їх просто не існує.. Царство небесне Герою. Низькій уклін та світла памʼять»,

«Пам'ятаю як під час навчання Артур розказував про сина. Я ще тоді так здивувалась,що і тато молодий і син вже підліток. Новина жахлива. Немає слів. Вічна пам'ять»,

«Яке може бути гірше горе, як ховати дитину. Щирі співчуття, сил вам ,щоб пережити це лихо. Велика подяка за виховання сина. Вічна пам'ять», - висловлюють українці слова співчуття.

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