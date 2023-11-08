Мама Вєрки Сердючки розмістила на своїй сторінці в Інстаграм світлину, яка була зроблена на весіллі, пише Politeka.net.
Весілля зіграла справжня донька «мами Вєрки Сердючки» Яна.
«Неймовірно: вже весілля! А ,наче, вчора ще - малеча,що бавилася в гримерці. Кохання,поваги один до одного і розуміння. А бабі з дідом - по онуку і онучці ! І не раз»,
«Які гарні!»,
«Мої вітання і побажання тільки щастя»,
«Яке щастя! Миру, злагоди, кохання! Діткам щастя!»,
«Щасливого подружнього життя молодятам»,
«Щастя на довгі роки!»,
«Щастя молодятам!»,
«Яка гарна пара», - пишуть у коментарях до знімку підписники і друзі «мами Вєрки Сердючки».
Нагадаємо, що легендарна «мама Вєрки Сердючки» вже багато років заміжня. Чоловік артистки – її ровесник Олег. У подружжя спільний бізнес.
«Мама Вєрки Сердючки» і чоловік виховують єдину дитину – доньку Яну.
На своїй сторінці в Інстаграм дівчина також опублікувала світлини, зроблені під час весільної фотосесії.
«Люди бажають так багато… Я ж бажаю одне… Якщо на світі є щастя… Нехай воно буде твоє», - прокоментувала Яна знімок, на якому вона зі своїм нареченим.
У коментарям парі бажають довгих років кохання і щасливого життя.
«Від вас очей не відірвати. Будьте дуже щасливі, котики»,
«Яночка, вітаю вас! Ти, неймовірно, гарна»,
«Нехай ваше кохання ніколи не згасне!».
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