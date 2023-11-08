Мама Верки Сердючки разместила на своей странице в Инстаграм фото, сделанное на свадьбе, пишет Politeka.net.
Свадьбу сыграла настоящая дочь «мамы Верки Сердючки» Яна.
«Невероятно: уже свадьба! А как будто вчера еще - малыши, которые играли в гримерке. Любовь, уважение друг к другу и понимания. А бабе с дедом - по внучку и внучке! И не раз»,
«Какие красивые!»,
«Мои поздравления и пожелания только счастья»,
"Какое счастье! Мира, согласия, любви! Детям счастья!»,
«Счастливой супружеской жизни молодоженам»,
«Счастье на долгие годы!»,
«Счастье молодоженам!»,
«Какая красивая пара», - пишут в комментариях к снимку подписчики и друзья «мамы Верки Сердючки».
Напомним, что легендарная «мама Верки Сердючки» уже много лет замужем. Муж артистки – ее ровесник Олег. У супругов общий бизнес.
«Мама Верки Сердючки» и ее супруг воспитывают единственного ребенка – дочь Яну.
На своей странице в Инстаграм девушка также опубликовала фотографии, сделанные во время свадебной фотосессии.
"Люди желают так много... Я же желаю одно... Если на свете есть счастье... Пусть оно будет твое", - прокомментировала Яна снимок, на котором она со своим женихом.
В комментариях паре желают долгих лет любви и счастливой жизни.
«От вас глаз не оторвать. Будьте очень счастливы, котики»,
«Яночка, поздравляю вас! Ты, невероятно, хороша»,
«Пусть ваша любовь никогда не угаснет!».
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