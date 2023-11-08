Украинская актриса Инна Билоконь, которую все знают как «мама Верки Сердючки» Инна Адольфовна, опубликовала счастливое фото.

Мама Верки Сердючки разместила на своей странице в Инстаграм фото, сделанное на свадьбе, пишет Politeka.net.

Свадьбу сыграла настоящая дочь «мамы Верки Сердючки» Яна.

«Невероятно: уже свадьба! А как будто вчера еще - малыши, которые играли в гримерке. Любовь, уважение друг к другу и понимания. А бабе с дедом - по внучку и внучке! И не раз»,

«Какие красивые!»,

«Мои поздравления и пожелания только счастья»,

"Какое счастье! Мира, согласия, любви! Детям счастья!»,

«Счастливой супружеской жизни молодоженам»,

«Счастье на долгие годы!»,

«Счастье молодоженам!»,

«Какая красивая пара», - пишут в комментариях к снимку подписчики и друзья «мамы Верки Сердючки».

Напомним, что легендарная «мама Верки Сердючки» уже много лет замужем. Муж артистки – ее ровесник Олег. У супругов общий бизнес.

«Мама Верки Сердючки» и ее супруг воспитывают единственного ребенка – дочь Яну.

На своей странице в Инстаграм девушка также опубликовала фотографии, сделанные во время свадебной фотосессии.

"Люди желают так много... Я же желаю одно... Если на свете есть счастье... Пусть оно будет твое", - прокомментировала Яна снимок, на котором она со своим женихом.

В комментариях паре желают долгих лет любви и счастливой жизни.

«От вас глаз не оторвать. Будьте очень счастливы, котики»,

«Яночка, поздравляю вас! Ты, невероятно, хороша»,

«Пусть ваша любовь никогда не угаснет!».

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