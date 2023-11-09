Андрей Данилко, которого все знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, сообщил о большой трагедии.

Андрей Данилко сообщил на своей странице в Инстаграм, которую ведет от имени Верки Сердючки, о горе, которое пришло в его команду, пишет Politeka.net.

«Наши искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…», - написал Андрей Данилко, опубликовав также фото погибшего защитника.

Эта потеря ошеломила не только Андрея Данилко, но и его поклонников и других звезд.

На страшную весть отреагировали хореограф и военнослужащий Дмитрий Дикусар, композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта, Андре Тан, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, Даша Астафьева и другие.

«Низкий поклон Герою. Соболезнование родным»,

«Вечная память Герою освободителю! Никогда не забудем. Вовек благодарны»,

«Боль не отступает ни на мгновение… за каждым погибшим… Такие невероятные украинцы гибнут! Самые лучшие!! Чьи-то самые родные без которых нельзя жить, дышать: сыновья, дочери, братья, сестры, мужья, жены, родители… Нет слов, чтобы утешить родных, их просто не существует. Царство небесное Герою. Низкий поклон и светлая память»,

«Помню, как во время учебы Артур рассказывал о сыне. Я еще тогда так удивилась, что отец молодой и сын уже подросток. Новость ужасная. Нет слов. Вечная память»,

«Что может быть страшнее горя, чем хоронить ребенка. Искренние соболезнования, сил вам, чтобы пережить эту беду. Большое спасибо за воспитание сына. Вечная память», - выражают украинцы слова сочувствия и соболезнования.

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