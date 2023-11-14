Для приготування за цим рецептом Олени Кравець знадобиться мало часу, а результат не розчарує.

Для приготування закуски за рецептом відомої актриси та зірки «Квартал 95» Олени Кравець знадобляться такі інгредієнти:

Одне варене яйце, половинка кислого яблука, половинка цибулини, одна оселедець малосольна, 100 г маргарину або вершкового масла.

Перший крок у приготуванні форшмаку за рецептом Олени Кравець – необхідно почистити яйце від шкаралупи, а яблуко від шкірки та насіння.

Далі обробіть оселедець, витягніть з нього кісточки і відріжте голову.

Всі інгредієнти, у тому числі масло та половинку цибулини, пропускаємо через м'ясорубку двічі. Додаємо трохи оцту та перемішуємо.

Форшмак можна подавати на трохи підсушеному в духовці чорному хлібі.

Крім того, кожен бутерброд можна прикрасити лимончиком або ж порубленою зеленою цибулею та шматочком оселедця.

Зазначимо, форшмак – це одна з найвідоміших та найпростіших єврейських страв із оселедця з додаванням вершкового масла, яєць, яблук тощо. Назва делікатесу у перекладі з німецької означає "закуска".

У німецькій та скандинавській кухні це блюдо з рубаного м'яса або оселедець, яке потім запікають.

Форшмак відмінно поєднується з відвареною картоплею. Але найпопулярніший спосіб подачі форшмаку – як паштет на підсмаженому тості.

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