Для приготовления по этому рецепту Елены Кравец понадобится совсем мало времени, а результат не разочарует.

Для приготовления закуски по рецепту известной актрисы и звезды «Квартал 95» Елены Кравец понадобятся такие ингредиенты:

Одно вареное яйцо, половинка кислого яблока, половинка луковицы, одна сельд малосольная, 100 граммов маргарина или сливочного масла.

Первый шаг в приготовлении форшмака по рецепту Елены Кравец – необходимо почистить яйцо от скорлупы, а яблоко от кожуры и семечек.

Далее разделайте сельдь, извлеките из нее косточки и отрежьте голову.

Все ингредиенты, в том числе масло и половинку луковицы, пропускаем через мясорубку дважды. Добавляем немного уксуса и перемешиваем.

Форшмак можно подавать на чуть подсушенном в духовке черном хлебе.

Кроме того, каждый бутерброд можно украсить лимончиком или же порубленнім зеленім луком и кусочком сельди.

Отметим, форшмак – это одно из самых известных и простейших еврейских блюд из сельди с добавлением сливочного масла, яиц, яблок и т.д. Название деликатеса в переводе с немецкого означает "закуска".

В немецкой и скандинавской кухне это блюдо из рубленого мяса или селёдки, которое затем запекают.

Форшмак отлично сочетается с отварным картофелем. Но наиболее популярный способ подачи форшмака – как паштет, на поджаренном тосте.

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